Andrea Forfori debuta en las tablas

Cambia las pasarelas por las tablas. Andrea Forfori bailó, cantó y actuó en el teatro de Chaplin. A pesar de los nervios, la miss Bolivia Mundo 2014 se lució en su debut esta semana, aunque es distinto desfilar para un concurso de belleza, donde ella sabe brillar, que actuar frente a tanta gente.

Forfori participó de un taller de actuación durante tres meses en Chaplin y la presentación fue su examen. "Me encantó, pero siento que aún me falta aprender. Me cuesta hacer de otra persona que no soy yo. Lo disfruté muchísimo y escuché a la gente reír", dijo.