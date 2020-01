Donald Trump contraataca a Meryl Streep vía Twitter

Este domingo, Meryl Streep recibió el premio a la trayectoria en los Globos de Oro y, al aceptar el reconocimiento, pronunció un discurso en el que defendió a Hollywood y a los periodistas y criticó a Donald Trump, sin mencionar su nombre. Ante esto, el magnate respondió, fiel a su estilo.

Meryl Vs Donald

Streep dijo que una actuación del pasado año que la dejó perpleja provino de la campaña electoral, en un incidente donde "la persona que pedía sentarse en el puesto más respetado del país" se burló de la discapacidad del reportero Serge Kovaleski, del New York Times, incidente que fue muy repudiado.

"Se me rompió el corazón cuando vi eso", expresó. "Todavía no puedo sacármelo de la cabeza, porque no fue en una película, fue en la vida real". Streep también indicó que "cuando los poderosos usan su posición para intimidar a otros, todos perdemos".

Trump no se quedó callado ante las críticas, y arremetió en Twitter contra la actriz. "Ella es una lacaya de Hillary que perdió mucho. Por centésima vez, nunca 'parodié' a un reportero discapacitado (nunca haría eso), simplemente lo mostré 'rastrero' cuando él cambió totalmente una historia que había escrito hacía 16 años para hacerme quedar mal", publicó el magnate.