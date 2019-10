Fiscal llama "sindicato" a magistrados de la justicia

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, llamó "sindicato" a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que no cuadyuvan en las investigaciones por la fuga del ciudadano peruano Martín Belaunde Lossio.



"Es una pena su reacción. Uno, cuando no tiene ningún problema, debe abrirse, debe prestarse a la investigación. El que nada hace, nada teme, más bien el cerrarse como sindicato genera muchas dudas y no han querido transparentar", afirmó la autoridad en entrevista con EL DEBER.



Hace algunos meses el titular del Ministerio Público mencionó supuestos beneficios económicos que autoridades de la justicia en el país recibieron para poder facilitar la fuga del empresario extranjero de un domicilio de la ciudad de La Paz.



Esas declaraciones causaron la reacción molesta del presidente del TCP, Zenón Bacarreza, que señaló "absolutamente rechazamos toda decisión, toda manifestación del Fiscal General del Estado, toda vez que nuestros magistrados están en su ardua labor".



Guerrero informó que las pesquisas continúan en el proceso por el delito de evasión y sostuvo que "se están viendo otras probables ramificaciones en Sucre. Se han pedido videos, pasajes y pruebas de reuniones que habrían habido".