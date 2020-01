Gobierno presenta denuncia contra Roxana Sandóval

“No lo vemos como un hecho político, todos tienen derecho a manifestarse políticamente en uno u otro sentido; lo que no pueden hacer es utilizar a los niños como objeto, vulnerando sus derechos, adoctrinándolos de una forma perversa”, afirmó el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Jiménez, luego de sentar la denuncia ante el juzgado de la Niñez y Adolescencia contra Roxana Sandóval.



Jiménez considera que la denunciada vulneró los derechos de un grupo de niños a los que hacía repetir algunas consignas en la Plaza 24 de Septiembre, y que los utilizó en una conflictividad social, lo cual está prohibido en la Constitución Política del Estado y en el Código de la Niñez y Adolescencia.



Sin embargo, Sandóval cuestionó al viceministro diciendo que no tiene “autoridad moral” y le recomendó que primero “vea y critique lo que tiene en casa”, haciendo alusión a declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera hace un año en Potosí. “Les pregunto ¿por qué no juzgan así a (García) Linera que les habla a los estudiantes de hacer explotar dinamita?, eso es perverso”, dijo Sandóval, quien reafirmó que lo que hizo fue inculcar valores cristianos. “En el referéndum se presentó una persona, con nombre y apellido, y ganó el No, esa es la verdad”, agregó, con referencia a una de las consignas que gritan los niños en el video.

No es una denuncia penal

Jiménez aseveró que no se trata de una denuncia penal, sino un apersonamiento y petición al juzgado de la Niñez y Adolescencia para que se restablezcan los derechos de los niños y determine las sanciones que correspondan contra Sandóval.

La directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Roxana Ortiz, manifestó que también se presentaron todos los informes y elementos del caso ante el juzgado del menor.

La aludida aseguró que se presentará ante cualquier requerimiento de la justicia.

Por otra parte, Jiménez aseguró que el viceministerio hace este tipo de apersonamiento cada vez que se vulneran los derechos de los niños y descartó que exista adoctrinamiento político en la educación formal o en los actos públicos del Gobierno. “Cuando un niño se le acerca al presidente, no se está utilizando a ese niño en una conflictividad social”, dijo