¿Qué piden los mineros enfrentados al Gobierno?

1. El rechazo al reconocimiento de sindicatos en las cooperativas



Este punto continúa en su pliego a pesar que la modificación a la Ley de Cooperativas excluye a este sector y solo permite la sindicalización en el área de servicios y servicios públicos (agua, luz, teléfonos, etc.)



2. Respeto a la Ley General de Cooperativas Mineras.



Tiene que ver con el anterior punto. Los mineros llegaron a exigir al presidente que no promulgue la reforma a la Ley 356 General de Cooperativas. En la que se establece que estas organizaciones tienen dos años para adecuar sus estatutos a esta norma bajo pena de quedar liquidadas y extinguidas.



3. La modificación a la Ley Minera (Ley 535 de Minería y Metalurgia).



Las Cooperativas rechazan esta Ley, entre otras cosas por qué exigen que las empresas privadas puedan invertir en sus concesiones, lo que está prohibido por esta norma.



La Ley, que enfrentó a este sector con los mineros sindicalizados, obliga a que las concesiones mineras sean otorgadas en contrato de arrendamiento por la Corporación Minera de Bolivia. Con el antiguo código minero los yacimientos podían ser explotados por cualquier particular que lo solicitase, sin importar si eran extranjeros.



4. Un fideicomiso a favor de la Empresa Metalúrgica de Vinto para pagar por la entrega de minerales



La Empresa Metalúrgica Vinto, que pertenece al Estado, recibe metales de la Central Integral de Comercialización de Minerales de las Cooperativas Mineras Limitada (Comermin), que a su vez compra plomo, plata, zinc, oro y estaño de baja ley de las cooperativas mineras, gran parte de ellas pequeñas.



Un fideicomiso permitiría que Vinto pague por el procesamiento de los concentrados que se convierten en lingotes.



5. La flexibilizaciones de las regulaciones medioambientales.



Las cooperativas se quejan de los estrictos requisitos para obtener licencias ambientales. A pesar de las restricciones, en la actualidad el 80% de estas explotadoras evaden este trámite.



6. La inyección de recursos al Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim)



Esta entidad financiera no bancaria, otorga créditos a la minería cooperativizada con el objetivo de fomentar su actividad en toda

la cadena productiva. Sin embargo, las Cooperativas consideran que sus recursos son insuficientes para atender las decenas de pedidos que llegan a esta institución.



7. La inclusión de un representante en el Directorio de la CNS y una solución que consolide las áreas de la cooperativa 26 de Febrero en Colquiri.



En 2012, los mineros asalariados se enfrentaron a los cooperativistas en Colquiri (dos personas fallecieron). El motivo fue la explotación de la veta Rosario. Finalmente se decidió otorgar un porcentaje de este yacimiento al sector cooperativizado. Lo que piden es que las concesiones sean formalizadas.



8. La reposición del Viceministerio de Cooperativas o la creación de un Ministerio para el sector



El sector considera que su actividad es fundamental para la economía nacional y por ello reclaman un puesto en el Órgano Ejecutivo que esté expresado en un Viceministerio o Ministerio de Cooperativas.



Dentro del Ministerio de Trabajo ya existe una cartera de Empleo y Cooperativas, que según reconocieron los dirigentes era "cuota" de Fedecomin. En el pasado un afiliado suyo dirigía este Viceministerio.



9. El tendido de redes de energía eléctrica a todas las cooperativas del país con tarifas diferenciadas



Lo que piden es que la energía eléctrica llegue a los lugares donde están sus concesiones y que además tengan tratamiento preferencial a la hora de pagar las facturas. Es decir piden subvenciones.



10. La reinversión de recursos provenientes de las regalías mineras en proyectos para el sector.



Las cooperativas mineras no pagan impuestos. Pagan al Estado regalías por un 2,5 % de las ventas de los minerales que explotan, pagan mucho menos que las empresas mineras (que otorgan un 8,5 %.). Lo que quieren es que el dinero que entregan solo sea invertido en proyectos que los favorezcan