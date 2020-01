Defensor cuestiona a la Policía por el caso Illanes

El Defensor del Pueblo, David Tezanos, se estrelló hoy contra la Policía y la Fiscalía, que a su juicio, incumplieron sus funciones porque el deficiente trabajo ocasionó la muerte del exviceministro Rodolfo Illanes y de otros cuatro mineros cooperativistas en Panduro y Sayari.



La autoridad, que se presentó ante la comisión de Derechos Humanos de Diputados para presentar un informe sobre el lío, explicó que la institución del orden no cumplió con el protocolo de NNUU sobre conflictos y más aún cuando existe un rehén de por medio y dijo que el alto mando policíal incumplió este protocolo al no ordenar el repliegue inmediato.



En respuesta, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo que "el Defensor del Pueblo fue una de las primeras autoridades a las que comunicamos la situación del viceministro Illanes, le pedimos una intervención, él tendrá que responder por lo que hizo y lo que no hizo, no hay responsabilidades institucionales sino personales".



De acuerdo reveló Tezanos, los propios uniformados admitieron el uso de armamento letal durante los desbloqueos. "Hay otras evidencias y testimonios que corroboran el extremo del uso de armas letales atribuibles a determinados miembros de la Policía Boliviana", manifestó.



El Defensor explicó a los legisladores que se escucharon ráfagas de disparos que obligó a los mineros poner cuerpo en tierra y lamentó que hasta el momento exista un tipo de investigación para esclarecer la muerte del viceministro Rodolfo Illanes y otra para los cuatro mineros fallecidos.



Sobre la Fiscalía, reveló que en los centros médicos de Panduro y Eucaliptus llegaron 10 heridos de bala y no están en investigación por la fiscalía, además dijo que está entidad le negó cooperación para recoger el cuerpo del minero Rubén Aparaya en la localidad de Viloco aduciendo razones de seguridad.



