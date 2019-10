Afrojack: “Bolivia siempre me ha llamado la atención”

¿Quién no ha escuchado sobre Bolivia? Su país está en las noticias en todo el mundo y siempre me ha llamado la atención”, afirmó Afrojack, el grandote que se adueñará esta noche del Festival Road to Ultra.

El DJ holandés respondió las preguntas de Sociales&Escenas y entre lo que dijo está que quiere darle a la gente esa locura que espera vivir en el Tahuichi. “Haré lo que sé hacer, pero también mostraré cosas nuevas, quiero que tengan una experiencia diferente y que me permitan experimentar un poco. No deseo hacer lo mismo de siempre. Quiero que vivan una verdadera fiesta”, afirmó.



BUENA ONDA

Sos considerado uno de los DJ más innovadores e influyentes del planeta. ¿Qué es lo más complicado de trabajar siendo catalogado de esa manera?

Ser perseverante es lo que me ha llevado a estar donde actualmente estoy. Lo más difícil es tener que serlo todos los días. Quisiera que la gente me vea como lo que realmente soy. No soy un DJ, no soy un músico profesional, no soy una superestrella, soy solo un chico normal que hace siete años estaba subiéndose a su bicicleta para ir a escuchar música.



¿Qué esperás que tus ‘beats’ provoquen en el público?

Quiero hacer un show diferente y busco que la gente sienta que está en una fiesta loca. Busco lograr distintas emociones, que las personas se comuniquen por medio de mi música.



Debe ser difícil para un DJ lograr que la gente escuche ‘algo distinto’. ¿Cómo se logra?

Lo primero que tenés que lograr es que la gente escuche tu música en pequeñas fiestas, que pregunte quién es, que le guste, que te busquen. Yo empecé escuchando opiniones en tiendas de música, después hacía que la gente escuche lo que tenía y naturalmente empecé a producir mi propia música. Eso me ha llevado a hacer las canciones que se escuchan estos días.



¿Qué tan importante es el mercadeo para un DJ de élite como vos?

Es muy importante, sin embargo, creo que lo más primordial es hacer lo que uno ama, si lo hacés de esta manera vas a tener éxito.



Tu música tiene mucho rap y de la cultura del hip hop ¿Por qué?

Siempre me ha gustado ese tipo de música, desde los 14 años cuando fui a un club por primera vez me di cuenta qué era lo que quería hacer. Espero que la gente que va a los festivales no solo le guste la fiesta y lo que se vive ahí, sino también los géneros que mezclo. Si escuchás mi álbum completo vas a encontrar extractos de música clásica dentro de las canciones, son cosas de las que poca gente se da cuenta.



¿Te animarías a invitar a un artista latino para que cante en castellano una de tus piezas?

No sé que es lo que viene en el futuro, como te dije hace solo unos años estaba subiendo a una bicicleta y hoy manejo un Lamborghini. Eso no cambia nada en mí, pero muestra que la vida puede tomar rumbos inesperados. Por supuesto, que podría trabajar con un artista latino en algún momento. Lo único que sé es que lo más importante en la vida es hacerse feliz a uno mismo.



Ojalá escuchés música boliviana en tu estadía, quizás te inspirés para crear un próximo ‘hit’ mundial...

...No he escuchado música boliviana todavía, voy a estar atento estos días para ver si puedo conocer algo de la música de su país y ver si se puede incluir notas o sonidos diferentes en lo que hago

MÁS DETALLES TIENE 28 AÑOS. Nick van de Wall, mejor conocido como Afrojack

*Precios de las entradas

Bs 1.000, 700, 550 y 500, dependiendo del sector. Los boletos están a la venta en Viva de Equipetrol y de Ventura Mall.

* Line up

Afrojack, Fedde Le Grand, Paul Van Dyk, GTA, Kryoman.