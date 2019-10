Periodista dice que pagó 30.000 dólares al 'Curaca'

Milagros Leiva, periodista peruana, reveló la entrega de 30.000 dólares a Yuliano Arista " Curaca Blanco" para conseguir una entrevista con Martín Belaunde Lossio, que permaneció con arresto domiciliario en La Paz, fugó y después fue extraditado al vecino país.



"Ese es un peaje que yo pagué para poder entrar a la casa de Belaunde Lossio (...) me lo pidió el ‘Curaca Blanco’. Fue una especie de peaje, lo hice con fondos propios, con mi dinero. ¿Por qué? Porque él me quería enseñar documentos tan sensibles que si yo los tuviera en la mano, este régimen se cae ", aseveró la comunicadora en entrevista con "Hildebrandt".



Conoce más: Belaunde confirma que pagó sobornos en Bolivia



La exconductora de ‘No culpes a la noche’ siente que existe una campaña demoledora en su contra, sin embargo, admitió el pago para conseguir la entrevista con el exasesor del presidente Ollanta Humala, hoy encarcelado.



Sin embargo, la directora periodística de América Televisión, Clara Elvira Ospina, señaló que "primero pensamos es que no era vedad. Ella le dio un cheque de gerencia de 30.000 dólares. Esto tiene conjunciones delicadas que implican un proceso legal”, afirmó a medios en su país.



Puedes ver: Belaunde cambia versión de lo que pasó en Bolivia



“América Televisión y Canal N informan que ayer (miércoles) terminó la relación contractual con la periodista Milagros Leiva. Las razones de su retiro tienen que ver con una vulneración de los principios rectores y de su contrato con esta casa periodística”, dice un pronunciamiento publicado en la página web de Canal N.



Ospina sostuvo además que "el fin no justifica los medios. Es inaceptable lo que hizo Milagros Leiva. Ella lo reconoció y luego procedió a renunciar. Esto no tiene nada que ver con el tema de las agendas ni con la presión del gobierno".



Lee también: Belaunde dice que fue secuestrado, pero escapó



Arista, astrólogo conocido como "Curaca blanco’, tuvo en su domicilio a su primo político, el empresario peruano, que es acusado de corrupción en su país. Luego se lo involucró junto a otras personas en la fuga del extranjero.



En mayo pasado fue enviado a la cárcel de San Pedro, tras confesar en que entregó distintas sumas a Jorge Valda (abogado de Belaúnde) que van desde los 20.000 hasta los 75.000 dólares, días antes de la fuga, el 24 de mayo. El empresario peruano fue recapturado cuatro días después y extraditado.