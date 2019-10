Más realities en camino en la televisión

Los realities están de moda entre los televidentes y las redes nacionales complacen a su público con más concursos, polémicas, lágrimas y talento. Te presentamos algunos que se estrenarán en el segundo semestre de 2015 y otros que confirman nuevas temporadas.



Unitel

Acaba de lanzar la convocatoria nacional para un nuevo reality que busca a niños con dotes para el canto que competirán en su próximo programa, del que aún no revelaron el nombre (aclaran que no se trata de La Voz Kids) ni fecha de estreno. El sábado, desde las 9:00, chicos de hasta 15 años residentes en Santa Cruz pueden dirigirse con un adulto a las oficinas del canal para probar suerte Andrés Guerra, jefe de Imagen y Promoción de Unitel, confirmó que habrá otro programa sobre destrezas y habilidades que reemplazará a Yo me llamo.



Red Uno

Carola Khek, jefe de Marketing de Red Uno, solo reveló que grandes sorpresas se darán a conocer la próxima semana, pero confirmó que habrá segunda temporada de Bailando por un sueño, el programa de baile de famosos y soñadores.



PAT



La red doblará la apuesta de Esto es guerra, con una segunda temporada, ya que tuvo muy buena aceptación entre el público, similar a la que tiene en Perú, de donde es original y que lo ubica como el segundo programa más visto, después de Al fondo hay sitio. Javier Carmona, gerente general de la productora ProPB dijo que aún no tienen fecha de estreno, pero confirmó que así como habrá segunda, una tercera temporada está asegurada.



Por su parte, La línea divisoria cambiará su modalidad de juego, y ahora competirán parejas de amigos, que luego, entre ganadores se enfrentarán por los Bs 50.000