Polémica por traslado del padre Alfredo a La Paz

El rechazo a la intención de trasladar al Padre Alfredo a la ciudad de La Paz, crece entre sus hijos espirituales y la directiva de la aldeas que llevan su nombre, ya que consideran inoportuna esta situación debido al delicado estado de salud del clérigo.



Una comisión del Ministerio provincial de la comunidad Franciscana en Bolivia, a la cabeza de Cristina Rodríguez, llegó a Santa Cruz para hacer efectivo el traslado aduciendo que el hombre, en su condición de sacerdote, debe regresar a su casa que es el convento de San Antonio.



Para Claudio Caiguara, vocero de las aldeas Padre Alfredo, sería como firmar una "sentencia de muerte" si es que se realiza la acción y que por humanidad se lo debería dejar en la capital cruceña ya que "su voluntad es terminar sus días en este lugar".



Sin embargo, Rodríguez adelantó que se podría llegar a la vía legal en caso de que los responsables de la aldeas no den su brazo a torcer y mantengan la negativa ya que luego de la obra cristiana que realizó, no puede ser "manipulado ni manejado a gusto y paciencia de un grupo de personas".



Ante tal hecho, los representantes de las aldeas pedirán a las autoridades municipales y departamentales puedan intervenir para evitar el traslado. "Nosotros lo cuidamos. Tiene tres médicos de cabecera, el está enfermo; es un ícono de la solidaridad y no pueden llevarselo así", replicó Caiguara.



Aldeas Padre Alfredo



Las Aldeas de Niños Padre Alfredo es un orfanato Católico de gestión que tiene como única misión de este orfanato es criar a los niños abandonados, maltratados y huérfanos. Fue fundada en 1972 por el Padre Alfredo, un sacerdote que emigró a Bolivia desde Austria.