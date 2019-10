Apple deberá pagar 533 millones de dólares por violación de patentes

El gigante informático Apple fue condenado este martes por la justicia estadounidense a pagar 532,9 millones de dólares por tres patentes de la firma estadounidense Smartflash durante la creación de su tienda en línea iTunes.



El fallo, consultado por la AFP, fue emitido el martes por un tribunal de Tyler (Texas, sur de Estados Unidos).



Smartflash, cuya actividad se basa en la valorización de una cartera de patentes, había presentado una denuncia en 2013 y reclamaba inicialmente 852 millones de dólares, una suma calculada mediante prorrateo de las ventas de iTunes.



La empresa explica que uno de los inventores de estas tecnologías se había reunido en el año 2000 con un representante de la empresa francesa Gemplus, que luego se llamó Gemalto, para presentarle sus creaciones. Este hombre luego pasó a ser un responsable de Apple.



Defensa de Apple



En su defensa, Apple argumentó que las patentes ya no eran válidas y que otras empresas habían registrado tecnologías similares, y que éstas de todos modos no valían más de 4,5 millones de dólares.



El tribunal consideró no sólo que Apple efectivamente había violado las patentes -- sobre la administración y el almacenamiento de datos en los sistemas de pago -- sino que el grupo lo hizo además a sabiendas.



En este mismo tribunal texano, Apple fue condenado en 2013 a pagar una multa de 368 millones de dólares por haber violado patentes de la firma VirnetX. Esta decisión fue luego anulada por una corte de apelaciones federal y el caso fue reenviado a otro tribunal para un nuevo juicio.