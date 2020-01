Piden que Chile informe a La Haya las 'faltas' de Evo

El diputado de Chile, Jorge Tarud, considera necesario que su Gobierno comunique a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) las "transegresiones" que a su juicio comete el presidente de Bolivia, Evo Morales, al abordar constantemente el tema marítimo.



"Esta no es la primera vez que Evo Morales utiliza los foros internacionales para ventilar su demanda transgrediendo en forma flagrante las normas de la Corte, dado que las partes deben abocarse al juicio una vez presentada una demanda exclusivamente dentro de este tribunal y, estos escritos tienen el carácter de reservado y no se hacen públicos hasta el momento de los alegatos orales", dijo el legislador de la vecina nación, según "el mostrador".



Conoce más: Arce ve descabellado que Bolivia irrespete La Haya



El parlamentario considera que Morales "incurre en una falta grave a las normas, en donde no es suficiente que solo se hagan declaraciones al respecto, sino que nuestro país debe informar a la Corte con todos los antecedentes de las repetidas intervenciones del presidente Morales".



A manera de respuesta, el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados boliviana, Víctor Borda, aseguró que las críticas a la intervención del mandatario en la Asamblea de la ONU son una muestra de desconocimiento del Derecho Internacional y falta de voluntad de conciliación por parte de Chile.



Lea también: Evo llama a Chile a finalizar lío marítimo y critica a OEA



Respecto a la observación de Evo a la impugnación de la competencia como muestra de falta de respeto chilena a La Haya, Tarud explicó que es la propia Corte la que establece el derecho a las partes a invocar la incompetencia.