TSE demanda facilitar la campaña en urbe paceña

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) "demandó al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz facilitar y garantizar plenamentela movilización ciudadana y la campaña electoral en espacios públicos, entre ellos las plazas de la ciudad".



Mediante una carta, enviada por la presidenta de esa instancia, Katia Uriona, al burgomaestre paceño, Luis Revilla, se explica que las normas vigentes "establecen que las autoridades municipales deben velar por el cuidado del ornato público y la higiene urbana, pero eso no implica imponer requisitos y prohibiciones que vulneren derechos".



Los fundamentos del TSE se enmarcan en el marco de las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y apelan a los principios de deliberación democrática, libertad de expresión, máxima publicidad y ciudadanía.



Además, el Tribunal Electoral "plantea la necesidad de no confundir la movilización ciudadana y la campaña electoral en espacios públicos, garantizados por la Constitución y que no están sujetos a registros ni autorizaciones previas, con la normativa municipal acerca de la limitación y distribución de espacios para la “difusión de propaganda electoral por las organizaciones políticas o alianzas que así lo requieran”.



Finalmente, la nota recuerda a Revilla que una de las cualidades fundamentales de este Referendo Constitucional es que tanto la Ley como el Reglamento eliminaron cualquier requisito de registro y habilitación previa para hacer libremente campaña electoral en espacios públicos.



La autoridad edil aseveró en la víspera que cualquier organización política que quiera hacer campaña por el "Sí" o el "No" para el referendo del 21 de febrero en espacios públicos, debe tramitar una autorización en el gobierno municipal.



