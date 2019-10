Libertango 200 dio inicio a celebración argentina

La Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz de la Sierra (OSJ) inició este viernes su tercera temporada de conciertos del año titulada Libertango 200 en la sala de teatro del CBA.



Dedicada a los 200 años de la declaración de Independencia de la República Argentina, el espectáculo cuenta con tres invitados especiales: el bandoneonista Carlos Buono, el pianista Miguel Pereiro y el cantante Alberto Bianco, reconocidos intérpretes del tango, el género musical argentino por excelencia.



Los tres fueron los protagonistas de la primera parte del programa musical, con la interpretación de diversas piezas de grandes glorias del cancionero rioplatense, como Mariano Mores, Carlos Gardel y Aníbal Troilo. Más de uno se emocionó con las notas de La última copa, Por una cabeza, Uno y Toda mi vida. Buono hizo gala de su destreza con el bandoneón al interpretar Adiós Nonino y Balada para un loco, de Astor Piazzolla. El artista, que ha tocado con los grandes de su país, fue ovacionado, al igual que Alberto Bianco, que demostró su calidad interpretativa.



En la segunda parte la emoción fue mayor porque incluyó temas inmortales como Malena, El día que me quieras y La cumparsita. No podía faltar Libertango, de Piazzolla. Los artistas argentinos estuvieron acompañados por los más de 30 jóvenes músicos de la OSJ.



Buono no se cansó de agradecer a los directivos de la Asociación Filarmonía Sociedad Musical, por hacer posible este homenaje, que se repetirá este sábado y domingo, a las 20:30, en la sala de teatro de la calle Sucre. El bandoneonista ponderó también el esfuerzo del director de la OSJ, Boris Vázquez, que, a pesar de haber sufrido un accidente, estuvo presente en el escenario en la primera noche de Libertango 200.