Diputado chileno acusa a Evo de mentir y payasear

El presidente Evo Morales comunica "mentiras y payasadas", según el diputado de Chile, Iván Flores. A su juicio, el mandatario boliviano necesita figurar en los medios de comunicación, al calificar de "triunfo" que La Haya catalogue el juicio por el Silala como aguas y no "río".



"Hay que reconocer el mérito de Morales de buen orador, sin embargo da lo mismo lo que comunica si estas son mentiras, apreciaciones o payasadas", señaló el contgresista de la vecina nación, de acuerdo al reporte de Bio Bio.



Además, el diputado se refirió a la preparación de la contramemoria que Chile debe presentar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la demanda marítima, el otro conflicto que se mantiene abierto con Bolivia.



“Yo creo que el Gobierno de Chile ha actuado con seriedad, ha estado haciendo lo que en diplomacia corresponde, sin embargo no podemos esperar lo mismo del gobierno boliviano”, afirmó. El documento deberá ser presentado hasta el 25 de julio.



En una conferencia de prensa, el mandatario boliviano valoró la gestión realizada por la representación en La Haya, al lograr cambiar el estatus de la demanda chilena, que pasó de catalogarse a aguas y no "río".