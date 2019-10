'Nocheros' piden vender los fines de semana

Los dirigentes de los comerciantes ‘los nocheros’, que no consiguieron asentarse sobre el camellón central de la avenida Grigotá, ni en las calles Antonio Suárez y Cañada, piden a la Alcaldía que se les permita vender los fines de semana en algún espacios público cercano al mercado La Ramada. Amenazan con crucificarse en la plaza 24 de Septiembre, si las autoridades municipales no hacen caso a sus pedidos.



El domingo estuvieron haciendo vigilia en la zona de la plaza Fátima, pero no pudieron vender sus productos debido a la presencia de gendarmes que se mantienen custodiando estos lugares para evitar asentamientos en los espacios públicos.



El titular de la Secretaría de Abastecimientos y Servicios de Mercados, Fernando Antelo, dijo que no permitirá que los ambulantes se queden en las calles. Recordó que la comuna les ofreció espacios en algunos de los mercados distritales que se han construido y reiteró que se evitará el uso del espacio público para el comercio.