Juicio a William Kushner será por homicidio en accidente de tránsito

El Ministerio Público procesará a William Kushner por los delitos de homicidio en accidente de tránsito y lesiones gravísimas en contra de Andrea Aramayo. Los familiares de la víctima se querellarán contra el sindicado por feminicidio, informó el abogado William Sánchez Peña.



Kushner es acusado atropellar y matar a Aramayo en agosto de 2015, después de haber tenido presuntamente un altercado con la joven a la salida del pub Mongos, de la zona de Sopocachi. Por esta situación, el acusado fue detenido y enviado al penal de San Pedro.



"El Ministerio Público ha referido que el señor William Kushner la ha matado a la señora Andrea Aramayo, nosotros estamos de acuerdo de que ha existido la muerte de Andrea, sin embargo nosotros vamos acusar y vamos a mantener la postura del delito de feminicidio, entonces la causa se va abrir sobre las dos acusaciones", señaló Sánchez abogado de la familia de la víctima.



El jurista dijo que la Fiscalía dio la razón a la parte acusadora y pidió ocho años de sentencia para el sindicado, sin embargo los familiares de Aramayo acusarán de forma particular a Kushner por feminicidio, pidiendo la pena de 30 años de prisión.



"De parte de los acusadores va a ver la acusación de la señora Helen Álvarez, la acusación del señor Guillermo Aramayo, que es el hermano de Andrea Aramayo y de la niña, que es la hija de la (victima)", indicó.



Asimismo, Helen Álvarez señaló que no desistirá de la acusación por feminicidio y demostrará ese hecho en el avance del juicio.



"La fiscalía nunca ha investigado el feminicidio, eso yo lo he denunciado desde el primer momento, solamente ha hecho la investigación del atropellamiento en los términos de William Kushner", mencionó.



Por su parte, la abogado de Kushner, Audalia Zurita, señaló que la nueva acusación del Ministerio Público aún contiene "excesos" porque si bien representa un beneficio respecto a la reducción de años en la sanción, su defendido solo debía ser juzgado por conducir en estado de ebriedad.



"No estamos de acuerdo con el nuevo tipo penal al que ha adecuado su conducta el Ministerio Público, si bien resulta un beneficio para el señor William Kushner, no es lo correcto, no hay evidencias en el cuaderno de investigaciones ni en ningún lugar que atribuyan al señor Kushner la responsabilidad sobre la muerte de la señorita Andrea Aramayo", señaló Zurita a ANF.