Galería comercial de Tokio utiliza a robot como recepcionista

Un androide hiperrealista con apariencia de mujer es la nueva recepcionista de los famosos grandes almacenes Mitsukoshi de Tokio, que informa a los clientes sobre la oferta y los acontecimientos en el establecimiento.



Aiko Chihara trabaja "igual que otras recepcionistas", explicó hoy a Efe Shintaro Yamamoto, director de ventas de Mitsukoshi.



Mediante una grabación, Aiko se presenta ante los clientes, saluda, indica dónde están las tiendas y ofrece otro tipo de información útil como los estrenos más recientes en la cartelera japonesa.



Diferencia de otros robots



Al contrario que sus compañeros robóticos Pepper, que atiende a los clientes de la operadora Softbank, y NAO, que trabaja en el banco nipón Mitsubishi, Aiko no es capaz de interactuar con los clientes y contestar preguntas.



"Todavía no incluye esa función, pero estamos en ello", dijo Taihei Yamaguchi, de la división de investigación y desarrollo de Toshiba.



Ataviada con un "yukata" (kimono veraniego de algodón), este robot humanoide cuya apariencia es la de una mujer de 32 años, mide 1,65 metros de altura, conoce el lenguaje de signos japonés y es capaz de hablar en japonés, inglés y chino.



Sus desarrolladores trabajan para que también sea capaz de comunicarse en coreano.



"Queremos que sea multilingüe para poder aplicar esta función de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020", explicó Yamaguchi.



El androide permanecerá en la recepción de los grandes almacenes Mitsukoshi hasta mañana como parte de un acto que Toshiba organiza en el lugar entre el 22 de abril y el 5 de mayo en el que mostrará sus últimos avances tecnológicos.



Aiko también estará allí durante los cinco días del mes de mayo para realizar una presentación y demostrar sus dotes en una de sus aficiones, el canto.



El androide fue creado para atender a los ancianos



Aunque sus dotes de recepcionista son las que se exponen estos días en la capital nipona, ese no es el propósito por el que crearon al androide.



"Empezamos a desarrollar este robot para destinarlo a la atención de los ancianos. Queremos implantarlo en centros de asistencia social para mayores en un futuro para que pueda hablar y cuidar de ellos", explicó Yamaguchi.