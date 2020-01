Meat Loaf se desmaya en el escenario en Canadá

El roquero estadounidense Meat Loaf se desmayó sobre el escenario mientras cantaba en la ciudad canadiense de Edmonton el jueves en la noche, pero se recuperaba satisfactoriamente.



Un video del concierto publicado en portales de noticias muestra al veterano roquero desplomándose mientras cantaba su éxito de 1993 I"d do Anything for Love.



Los compañeros de su banda corrieron a asistirlo luego de que se desmayara en el escenario y la música se detuvo. El roquero de 68 años, cuyo nombre real es Marvin Lee Aday, fue llevado a un hospital desde el Jubilee Auditorium de la ciudad canadiense. Su publicista, Jeremy Westby, dijo que el artista se desvaneció "debido a una grave deshidratación cerca del final de su concierto".



El corpulento cantante es conocido principalmente por su álbum de 1977 Bat out of Hell, y sus éxitos musicales incluyen los temas Paradise by the Dashboard light (1977), I"m Gonna Love Her for Both of Us (1981) y I"d Do Anything for Love (But I Won"t Do That) (1993).