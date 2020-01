Gobierno anuncia una Ley Marco de Salud

El Gobierno nacional trabaja un proyecto de ley Marco de Salud, que regirá de forma "integral" al sector, según anunció el ministro de la Presidencia, René Martínez. Convocó nuevamente al diálogo a integrantes del Colegio Médico.

"El Gobierno, mediante el Ministerio de Salud va a discutir una norma mayor, una norma integral, que se denomina la Ley Marco de Salud", explicó en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

La autoridad salió a desmentir documentos difundidos en redes sociales, en los que se habla de un costo del certificado médico que desde ahora se distribuye desde el portal de la cartera del área o del reglamento a la Autoridad de Fiscalización del servicio.

"Aclarar que los certificados médicos no tienen ningún costo (...) También mostraron un reglamento como si fuera oficial, sabiendo que no ha sido siquiera debatido. No hay nada sobre aquello, no hay una determinación oficial", agregó el ministro.

Sostuvo además que "el Gobierno seguirá llamando al diálogo a los médicos. Rechazamos cualquier intenacionalidad de seguir provocando perjuicios a quienes están en la urgencia de ser atendidos".

El Colegio Médico de Bolivia exige derogar dos decretos supremos y la Ley 922 de Libre Afiliación a las cajas de salud, como primera condición para asistir este lunes a la reunión con el Ministerio de Salud.

La ministra del área, Ariana Campero, convocó a ese sector a retomar el diálogo esta jornada a las 15.00, frente a la amenaza de un paro de 72 horas.