Morales revela que Mesa pidió postularse a la UNESCO

"Se pasa de inteligente Carlos (Mesa)", dijo el presidente Evo Morales sobre una de las últimas reuniones que tuvo con el expresidente y vocero de la causa marítima. En esa oportunidad no hablaron de la demanda contra Chile sino del pedido del historiador para postularse a la sexcretaría general de UNESCO.

"Pensé que era del tema del mar, no había sido del tema del mar sino de su candidatura para ser secretario general de la UNESCO, me ha sorprendido", contó el primer mandatario en Palacio.

Morales no se hizo ningún problema, de acuerdo a su versión, y le pidió que huiciera seguimiento para ver el memorial para que Cancillería lo envíe al organismo internacional. Le solicitó, además, elaborar un plan de trabajo. "Acepté contento", matizó el primer mandatario.

"El día lunes o martes me dijo que no iba a ser candidato (...) No sé si es muy inteligente Carlos, a que conclusión llego, tal vez no quería ser candidato, pero si yo rechazaba su candidatura, al día siguiente iba a dar conferencia diciendo que he rechazado su candidatura, se pasa de inteligente Carlos", concluyó Morales.

En días pasados el vocero emitió un pronunciamiento junto a otras exautoridades y líderes de oposición, críticos al Gobierno de Morales.