IKV: "Latinoamérica vive en una eterna disyuntiva"

El músico argentino Emmanuel Horvilleur, integrante del dúo llya Kuryaki & The Valderramas, consideró hoy que los países latinoamericanos viven en la eterna disyuntiva de salir a flote o hundirse, una inestabilidad causada por las decisiones de sus respectivos Gobiernos.



Horvilleur y su colega Dante Spinetta presentaron este martes en

la Ciudad de México su octavo disco de estudio La Humanidad o

Nosotros (L.H.O.N).



"Son años en donde el país (Argentina) y Latinoamérica parece que

sale a flote y después vuelve para atrás (...) por momentos, cuando

pienso negativamente, creo que siempre va ser así, vamos tener

momentos en que parece que nos vamos para arriba y viene alguien y

nos tira para abajo", dijo.



"Así somos los latinoamericanos, así son y así se comportan

nuestros Gobiernos y nuestros países, por eso digo que cada uno

tiene que hacer lo suyo de la mejor forma y de esa manera vamos ir

para adelante", añadió.



Horvilleur, fundador de la banda que entre 1991 y 2001 tuvo un

papel protagónico en la escena del rock latinoamericano, calificó de

"difícil" la actual situación política de país, gobernado desde

diciembre por Mauricio Macri.



"Yo no voté por este Gobierno, pero no dejo de pensar que vamos a

salir de las crisis cuando realmente nos unamos todos y vayamos para

delante", señaló.