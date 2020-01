Únicamente la mitad de los graduados consigue trabajo

El presidente de la Confederación de Empresarios de Bolivia, Ronald Nostas, dijo que su sector ha manifestado su preocupación respecto al futuro de los bachilleres, porque la generación de empleo en el país no es la adecuada para asimilar a todos los que se gradúan.Remarcó que en Bolivia hay necesidad de técnicos, principalmente en el área petrolera que demanda mano de obra, como soldadores y albañiles, entre otros.También destacó que el sector de hidrocarburos, minero y manufacturero tienen una demanda insatisfecha, por lo que se convierten en oportunidades.De la misma manera la tecnología ofrece buena perspectiva, sobre todo en la innovación.Bruno Rojas, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, indicó que penosamente el mercado de trabajo demanda más obreros (operarios, ayudantes, vendedores, albañiles), donde no es necesario tener formación. Como ejemplo citó que en El Alto y La Paz el 65% de los jóvenes que trabajan (de 15 a 24 años) copan estos espacios.Tampoco existe la garantía de la inserción laboral de los profesionales, pero las universidades continúan graduando.Resaltó un dato de la investigación de Funda-Pro, que señala que anualmente se titulan o egresan de las universidades un promedio de 170.000 estudiantes, de los cuales la mitad consigue una fuente laboral, pero solo el 25% en áreas en las que se han formado.El secretario nacional académico del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, Julio Alberto Núñez, sostiene que cada universidad, en función de las necesidades de la región, crea la nuevas carreras y refuerza los programas que desarrolla.Detalló que en las últimas creaciones que han realizado las universidades resalta la titulación intermedia y técnica, que es una sentida demanda en el mercado.Reconoció que uno de los inconvenientes del país es precisamente que hay áreas que no tienen la capacidad para acoger el número de profesionales que salen.Carlos Cuéllar Aguilera, presidente de la Asociación Nacional de Universidades Privadas, señaló que las universidades responden al mercado laboral, porque realizan estudios sobre los requerimientos.Dijo que, ante la demanda por profesionales técnicos, varias universidades privadas han creado institutos y algunas otras ofrecen estas carreras en las mismas instituciones