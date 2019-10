El Parlamento británico da luz verde a los bombardeos en Siria

Este miércoles, la Cámara de los Comunes autorizó el plan del Gobierno británico para extender a Siria los bombardeos contra el Estado Islámico (EI) que el Reino Unido lleva a cabo en Irak desde 2014.



El Parlamento respaldó por 397 votos a favor y 223 en contra la propuesta del primer ministro, David Cameron, para que la Real Fuerza Aérea británica (RAF) se una a los ataques en Siria de la coalición internacional liderada por Estados Unidos.



Una parte de los diputados de la oposición laborista, que contaban con libertad de voto en esta sesión, se alineó con el Ejecutivo de Cameron, que prevé ordenar en las próximas horas las primeras misiones armadas en el país árabe.



El Reino Unido ya colaboraba con la misión internacional en Siria en labores de inteligencia y logística, pero se ha abstenido hasta ahora de lanzar ataques en ese país, dado que el Parlamento vetó en 2013 una propuesta para actuar contra el régimen de Bachar al Asad.



En el debate de este miércoles, que duró cerca de diez horas, Cameron argumentó que el Estado Islámico supone amenaza para la "seguridad nacional" y sostuvo que la intervención militar es "legal" y "necesaria".



"No debemos engañarnos, esos terroristas están planeando asesinarnos y radicalizar a nuestros hijos ahora mismo", dijo el primer ministro, para quien "los riesgos de no hacer nada son mucho mayores" de los que conlleva una ofensiva militar.



Durante la votación, cientos de activistas protestaron en la puerta del parlamento para evitar que se apruebe el ataque.



Las voces en contra



El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, defendió en cambio que los bombardeos pueden aumentar el riesgo de sufrir un atentado en el Reino Unido y puso en duda que el Ejecutivo de Cameron haya trazado un plan "coherente" para combatir a los yihadistas y pacificar Siria.



"No hay duda de que el llamado Estado Islámico ha impuesto un reino de sectarismo y terror inhumano en Irak, Siria y Libia, y nadie pone en cuestión que suponga una amenaza para nuestra propia gente", dijo Corbyn.



Ante los argumentos de la oposición, Cameron se mostró convencido de que las medidas militares contra el EI son "el camino correcto". "Si en las próximas semanas o meses se produce un ataque en el Reino Unido, habrá quien intente decir que ha ocurrido debido a nuestros ataques aéreos. Pero yo no creo que ese sea el caso", dijo el primer ministro, que subrayó que los servicios de inteligencia han abortado siete intentos de atentar contra británicos en el último año.



Los primeros ataques



El ministro de Exteriores, Philip Hammond, avanzó esta tarde que los cazas del Ejército británico están preparados para lanzar "muy rápido" los primeros ataques en Siria, que podrían ordenarse "mañana por la noche".