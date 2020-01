Instagram dejará subir fotos desde la web

Los usuarios de Instagram ya no necesitan la aplicación móvil para colgar fotos en su cuenta, con navegar en la página www.instagram.com es suficiente.

La red social de fotografía ha actualizado su sistema y desde hace unas horas, los usuarios que entren a la web desde su celular podrán subir una foto. Una buena opción para alguna persona que, por alguna razón, no pueda usar la app.

Aun así, la página web de Instagram no tiene todas las prestaciones de la aplicación, según The Verge. Por ejemplo, no puedes publicar videos, alimentar tu ‘stories’ ni enviar mensajes directos.

La edición de imágenes está muy limitada: puedes rotar o cortar las fotos pero no añadir filtros.