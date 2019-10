Guaraníes de Takovo Mora masifican bloqueo

Los guaraníes de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de Takovo Mora advierten con una acción de Amparo Constitucional exigiendo que se respete la consulta a los pueblos indígenas sobre las medidas gubernamentales de exploración y explotación hidrocarburífera.



La Capitana Grande Guaraní, Willma Redondo, informó que este domingo los guaraníes reiniciaron sus medidas de presión y se replegaron hacia la carretera a Camiri para bloquear la vía. La medida continuará hasta que las autoridades gubernamentales "bajen para dialogar" sobre las políticas que afectan las tierras de los indígenas.



La dirigente dijo que el conflicto no solo es de Takovo Mora, sino de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), por esa razón "se sumarán a las medidas de presión al menos 500 guaraníes de Chuquisaca y similar número de Tarija", sostuvo.



"Exigimos que se cumpla la Constitución sobre la consulta y participación de los pueblos indígenas", dijo la representante al referirse a la consulta previa y libre que el Estado tiene la obligación de realizar cuando el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional dictan medidas administrativas o legislativas que afectan a los pueblos indígenas.



Plantearan un amparo

Los guaraíes advierten que si el gobierno no escucha sus demandas recurrirán al Tribunal Constitucional con una Acción de Amparo Constitucional exigiendo la protección y respeto a sus derechos.



YPFB informó que las actividades de exploración para el proyecto perforación del pozo DRS-X1007 no requieren de la Consulta y Participación al ubicarse el mismo en un predio privado. Los guaraníes han bloqueado el campo petrolero El Dorado que opera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Chaco la pasada semana.



Los indígenas aseguran que este no es un argumento, porque la Constitución protege sus derechos de consulta y participación en la toma de decisiones cuando las políticas estén referidas a los pueblos indígenas y sus territorios.