Rolls-Royce, implicada en escándalo de corrupción en Petrobras

La compañía británica Rolls-Royce está implicada en una amplio escándalo de corrupción en el seno de la petrolera brasileña Petrobras, afirma un testimonio difundido por el diario Financial Times este lunes.



Rolls-Royce, que fabrica turbinas de gas para las plataformas petroleras de Petrobras, habría pagado presuntamente sobornos para conseguir un contrato de 100 millones de dólares, según el testimonio de un antiguo responsable de la compañía brasileña, citado por el diario económico británico.



Pedro Barusco habría reconocido ante la policía brasileña que el grupo británico le pagó al menos 200.000 dólares. Rolls-Royce también habría dado dinero a otros responsables de Petrobras y a políticos. El escándalo Petrobras estalló en plena campaña de las elecciones legislativas y presidenciales, en las que la izquierdista Dilma Rousseff fue reelegida para un segundo mandato.



Los investigadores descubrieron un sistema generalizado de sobornos. Las principales empresas de construcción del país llevaban una década pagando a la petrolera a cambio de contratos.



"No hemos recibido detalles de las acusaciones planteadas en noticias recientes en la prensa, ni nos contactaron las autoridades de Brasil", dijo un portavoz de Rolls-Royce.



"Queremos que quede absolutamente claro que no toleraremos comportamientos inadecuados de ningún tipo en la conducción de los negocios y que tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar que respetamos las leyes, incluyendo la cooperación con las autoridades", añadió el portavoz, en una declaración transmitida a la AFP.



Rolls-Royce se ha visto implicada en asuntos similares en otros países. La oficina británica de lucha contra la delincuencia financiera (SFO) abrió en 2013 una investigación para esclarecer unos presuntos casos de corrupción en China e Indonesia.



La investigación de una red de sobornos, estafas al Estado y enriquecimiento ilícito, que movió unos 4.000 millones de dólares en la última década, sigue agrandándose y complica prematuramente al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff sólo un mes y medio después de haber asumido su segundo mandato. Petrobras, una de las mayores empresas de Brasil y entre las primeras petroleras del mundo, es investigada por sobrefacturar contratos a cambio de sobornos para jerarcas de la petrolera, el Partido de los Trabajadores -en el gobierno- y sus aliados.



El escándalo ha tenido ya sus primeras repercusiones. La nota crediticia de la empresa se ha visto reducida en dos ocasiones -lo que comportará un encarecimiento en la financiación de sus proyectos- y la presidenta de la compañía, Graça Foster, y cinco directivos dimitieron.

Dos días más tarde, el que era hasta entonces director del Banco de Brasil, Aldemir Bendine, fue designado como nuevo jefe de la estatal.