Escándalo millonario con monjas sacude a la Iglesia

El nuncio apostólico en Argentina, monseñor Emil Paul Tscherrig, admitió que la situación de las monjas del convento de General Rodríguez envueltas en el escandaloso caso de corrupción del ex secretario de Obras Públicas, José López, "afecta mucho la imagen de la Iglesia en la Argentina".



A la vez, el representante del Vaticano en el país remarcó que está "sorprendido" por los hechos que ocurrieron en el monasterio y todo lo que sucede en el marco de esa causa por la que la Justicia requirió la citación de la hermana Celia Inés Aparicio, una de las tres religiosas que ayudó a López a ingresar los bolsos con 9 millones de dólares al convento, según se publicó en La Nación.



Anoche, durante la ceremonia por los festejos de la independencia en la embajada de Francia en Buenos Aires, monseñor Tscherrig admitió en diálogo con La Nación que el caso "afecta mucho a la imagen de la iglesia en la Argentina" y añadió que "como corresponde en mis funciones" mantiene informado "en cada momento" al papa Francisco de las decisiones que lleva adelante la justicia en este caso.



Por otro lado, Tscherrig que es un prelado suizo y tiene linea directa con Francisco, aclaró que no sabía nada de lo que ocurría en ese monasterio y desconocía la relación de las monjas con López u otros ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner.



El nuncio apostólico lamentó toda la situación que está viviendo la Iglesia por este caso y destacó que el obispo de Lujan, monseñor Agustin Radrizzani le informó que los vínculos de las monjas con López estaban a cargo del difunto obispo de Luján Rubén Di Monte.



También el nuncio apostolico repudió estos hechos de corrupción y aclaró: "La Justicia ahora deberá tomar cartas en el asunto e investigar todo, inclusive a las hermanas que estaban en ese monasterio". Las palabras de Tschierrig cobran importancia porque es la primera vez que un representante del Vaticano se expide sobre el escabroso suceso de las monjas involucradas en el caso de corrupción de López.



La Justicia citará a declarar ahora a la religiosa Aparicio que fue registrada por las cámaras de seguridad del monasterio en el momento en que ayudaba a López a ingresar el dinero al convento.