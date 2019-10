Costas rechaza la ley de convocatoria a referendo

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, ratificó este jueves su oposición a la ley que aprueba la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) que viabiliza el referendo en febrero de 2016. La autoridad dijo que la oposición, pese a no votar por la Carta Magna, la respeta y la acata.



“Creemos que el presidente (Evo Morales) no puede cambiar la ley para su beneficio, con este cambio el MAS ha traicionado a la confianza de hombres y mujeres que votaron por él. Hoy el MAS ha votado el fin del cambio, hoy los diputados y senadores masistas han renunciado a sus principios para no renunciar a sus privilegios”, indicó Costas.



La primera autoridad del departamento cruceño reiteró su posición de que Bolivia necesita una nueva política, en esa línea convocó a la sociedad en general a asumir protagonismo.



“La nueva política necesita ciudadanos dispuestos a renunciar a sus privilegios y no a sus principios. Bolivia está llena de hombres y mujeres con capacidad", acotó la autoridad departamental.



La Ley fue promulgada



El presidente en ejercicio José Alberto "Gringo" Gonzales promulgó la mañana de este jueves la Ley de Convocatoria a Referendo Constitucional Aprobatorio, que fue aprobada en la madrugada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

