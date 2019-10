Padre Mateo se defiende y sigue su lucha del 10%

La lucha por el 10% para la salud no se detiene y suma más voces a favor, tras las duras declaraciones del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, contra el padre Mateo, que abandera esta causa.



Agradecido con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que el miércoles desde la Sede de Gobierno descalificó el movimiento que encabeza para que del presupuesto estatal se asigne un 10% a la salud, el padre Mateo le respondió a la autoridad y reafirmó que continuará con su campaña.



Con la mano pintada con el 10% que pide para todos los niveles de Gobierno en el país, el sacerdote aclaró que no está en contra de nadie y que su movimiento no tiene nada de político. También recordó que antes de lanzar esta propuesta se la hizo conocer al jefe de Estado, Evo Morales, gestión en la cual fue ayudado por el excandidato a la Gobernación por el MAS, Rolando Borda.



Además, dijo que el proyecto de ley donde propone la modificación presupuestaria para la salud está en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su discusión.



“Usted señor Quintana cree que voy a cambiar la bendición que tengo de entregar el cuerpo de Dios a la gente por ser político, ni de locos”, apuntó el sacerdote y luego respondió al cuestionamiento que hizo el ministro ayer en La?Paz, cuando se preguntó dónde estaba el prelado en los tiempos de los gobiernos neoliberales.



“En ese tiempo estaba en Argentina, con el papa Francisco cuando era el cardenal Jorge Bergoglio, trabajando por los más pobres y más necesitados”, indicó con voz firme el padre Mateo, y poco después le dijo a Quintana que no utilizaba sotana, en la que el ministro señaló que él se escondía, recordándole que utiliza pantalones y que los tiene “bien puestos”.



De hecho, se dio a conocer que el proyecto de ley del 10% ya es de conocimiento del papa Francisco. “Le hemos informado al papa. Le hemos enviado por el conducto adecuado el proyecto y cuando llegue a Bolivia y personalmente lo encuentre la vamos a saludar así, con el cartel del 10% para la salud en Bolivia”, declaró a un medio de La Paz.

Hasta el jueves tres ministros habían salido a refutar el movimiento del sacerdote, que anunció ayer la entrega en 20 días de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Mario Ortiz, pero ayer solo el ministro de Defensa,



Reymi Ferreira, hizo algunos comentarios del caso. Defendió la posición de Quintana y dijo que su postura era debido a una lectura incompleta de las cifras. Planteó la necesidad de sentarse en una mesa para ver el tema y dijo que la movilización de personas no es el mejor camino para estas demandas.



Las cifras

Debido a que Quintana dijo que el presupuesto que destina el Gobierno para la salud es del 11,5%, ayer el padre Mateo enseñó documentación gubernamental para demostrar que las cifras que se dan desde el Poder Ejecutivo son erróneas.



Según los datos del sacerdote, el Ministerio de Salud y Deportes recibiría Bs 6,23%. Pero al momento de explicar cómo se utiliza este presupuesto, dijo que de este total poco más del 4% es para salud y el resto para deportes. “Aquí tenemos el Presupuesto General del Estado (PGE), según la documentación oficial de mayo de 2015.



Le aconsejo señor ministro que se informe, aquí dice que el presupuesto en educación es del 7,8% y en salud y deportes 6,2%. Sumando ambos se llega al 14%”, explicó el sacerdote.



Poco después y en este contexto de cifras expuestas por unos y otros, el padre Mateo recordó que Morales dijo en una entrevista televisiva que se esperaba llegar en este año a un 5% del PGE para salud y volvió a criticar al ministro.



“Señor Quintana, a quién le creemos, al jefe del Estado que dice lo correcto o a usted. Si por un mínimo del 10% que pide el padre Mateo usted dice que quiero matar a los bolivianos, qué le está diciendo al señor Evo Morales que habla del 5%, ¿que es Jack el destripador?”, cuestionó el prelado.



Desde la Gobernación cruceña, el secretario de Hacienda, Jose Luis Parada, envió un documento en el cual hace notar que el presupuesto declarado por el ministro de Hacienda, Héctor Arce Catacora, en el periódico Cambio en la edición del 11 de junio en el tema de salud es solo del 6,3%, por lo que señala que aplicando la propuesta del padre Mateo para el PGE 2016, se debería incrementar en más de Bs 8.000 millones lo destinado para la salud.



Seguirá con su campaña

Lejos de pensar en dejar a un lado su campaña y arengando a los parlamentarios a discutir sobre el proyecto de ley donde propone el 10% del PGE para salud, el padre Mateo dijo que hoy estará en la plaza 24 de Septiembre con algunos de los 140 libros notariados para la recolección de firmas en apoyo a su propuesta legislativa.



El sacerdote espera reunir en todo el país más de 500.000 firmas y ratificó su convocatoria a la caminata de oración por el papa Francisco y a la aprobación de su proyecto de ley, para el sábado 4 de julio.

Volvió a pedir la participación de la gente y agradeció el apoyo de los medios