Promulgan ley que amplía licencias para radios y TV

El presidente Evo Morales promulgó la norma de modificaciones a la ley de Telecomunicaciones, para ampliar las licencias de radios y televisoras hasta 2019 y la renovación única de las frecuencias sin la necesidad de licitación.



"Me informan que existen 4636 medios de comunicación o empresas, 1.400 televisoras y más de 2.000 radios, parece un sindicato, más que las cooperativas mineras, aunque para algunos medios no hay dinamita sino la dinamita es la voz", aseveró la autoridad en Palacio de Gobierno.



Conoce más: Senado sanciona ley que amplía licencia de medios



El presidente lamentó además la "difamación" en la que, a su juicio, incurren algunos medios de comunicación y reiteró que en el país existe "exceso" de libertad de expresión. "No acepto las mentiras, así como a la gerente de canal 7, de Patria Nueva, yo decía que tienen que dar derecho a los opositores", sostuvo.



Manifestó que el único pedido que tienen a los medios de comunicación es que les permitan "aclarar" algunas acusaciones que existen contra el Gobierno. Explicó que ya están "vacunados" contra "ataques" y advirtió "algo de corrupción".



Lea también: Aprobaron ampliación de licencias para radios y TV



"Algo que he tenido desde dirigente es no aceptar las insinuaciones, pagar por una cobertura, pagar por una entrevista. A veces siento que he sido reportero de algunos medios cuando protagonizábamos nuestras marchas y bloqueos", agregó la autoridad.



La norma promulgada establece ampliar las licencias de funcionamiento hasta el 30 de noviembre de 2019, luego se podrá renovar, por única vez, su licencia por 15 años sin necesidad de licitación pública y prohíbe que una persona tenga dos frecuencias en una misma zona.



Puedes ver: Amplían licencias y surge idea de ley para radio y tv



"Siento que este día hemos alcanzado una victoria todos, porque la radio es un instrumento de todos. La radio ha logrado ser parte de la vida de los bolivianos. La promulgación de esta ley no es otra cosa que la garantía plena a libertad de expresión", señaló el ejecutivo de Asbora Alfonso Arévalo.