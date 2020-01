Juez envía a Palmasola a Achacollo por el exFondo

La exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, fue enviada a la cárcel de Palamasola (Santa Cruz) con detención preventiva. Es acusada de dos delitos dentro del proceso judicial por los malos manejos económicos en el Fondo Indígena.



Dentro de su audiencia de medidas cautelares, la exautoridad aseguró que no fue "protegida" por el presidente Evo Morales y que por eso renunció, para someterse a la investigación. "No he robado ni un peso", exclamó, visiblemente afectada por la situación.



Pese a acreditar residencia en Montero, el juez segundo de instrucción, Enrique Morales, resolvió enviar a Achacollo al penal cruceño. Es acusada por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica,



En medio de varios incidentes, la búsqueda de documentos originales, su internación por arritmia cardiaca y estrés; además del cuarto intermedio en su declaración, la exministra fue aprehendida el pasado martes y ahora deberá asumir defensa desde celdas del penal.



De acuerdo con la Fiscalía, "Achacollo aprobó el desembolso de proyectos fantasmas que no cumplieron con todos los requisitos exigidos por ley como ser el informe técnico, financiero y jurídico antes de emitir la correspondiente resolución ministerial".



Esta jornada, antes de ingresar a su audiencia, la exministra le dijo al diputado opositor, Rafael Quispe: "Espera maleante, vas a pagar tarde o temprano, ¡desgraciado!", al ser uno de los que motivó la indagación en su contra.



Su abogado defensor, Édgar Soliz, dijo que "su designación como presidenta del directorio era nominal, porque la decisión se asumía entre los nueve integrantes. Ella podía votar en contra, pero perdía porque los otros ocho votaban a favor".



En la misma audiencia, la misma Achacollo sostuvo que dirigentes de organizaciones sociales le decían "esta es nuestra plata, vos no te metas", razón por la que aseguró no poder fiscalizar de forma adecuada los proyectos.