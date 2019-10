SOL proclama a Oscar Vargas candidato a la Alcaldía de Santa Cruz

La agrupación SOL proclamó a Oscar Vargas como su candidato a alcalde por Santa Cruz en medio de un congreso departamental realizado en la Pascana, frente a la Plaza 24 de Septiembre.



En medio de aplausos, el ex concejal disidente administró posesión a 9 candidatos a las alcaldías de los diferentes municipios del departamento cruceño.



Vargas aseguró estar preparado para trabajar en el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Además aseguró que, si bien la resolución emitida por el Tribunal Electoral le impide postularse como concejal, no afecta su postulación a la Alcaldía.



Vargas destacó el compromiso asumidos por sus candidatos y pidió luchar por una integración de todo el departamento, hecho que, según el candidato, no pudo realizarse en las últimas gestiones.



Aunque no descarta una alianza política, Vargas afirmó que todavía no tienen ningún acercamiento formal con ningún partido.



German Antelo llegó al congreso como invitado y aseguró que están reuniéndose con los diferentes candidatos a alcaldes para realizar una alianza.