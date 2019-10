Guitarrista de Aerosmith se desmaya en concierto

El guitarrista de Aerosmith Joe Perry fue hospitalizado la noche del domingo tras sufrir un desmayo durante un concierto en Nueva York con su banda Hollywood Vampires. Perry, de 65 años de edad, estaba dando un concierto en Brooklyn con la banda -integrada por el rockero Alice Cooper y el actor Johnny Depp- cuando se salió del escenario y sufrió una caída.



El guitarrista se encuentra hospitalizado en estado estable. "Joe Perry está estable y descansando," agregó el representante Sujata Murthy en un comunicado, antes de añadir: "sus hermanos vampiros y sus fans le desean una pronta recuperación".



Fuentes citadas por la cadena FOX han apuntado que Perry habría sufrido un infarto, si bien por el momento este extremo no ha sido confirmado.



El propio Alice Cooper ha confirmado que Perry se encuentra estable. "Gracias a todos los que preguntáis por nuestro hermano Joe Perry. Está estable junto a su familia y recibiendo los mejores cuidados", dijo a través de su cuenta en la red social Twitter.



Según algunos asistentes al concierto, Perry apareció en el escenario con mal aspecto, entre rumores de que estaba enfermo, y se desvaneció al cabo de un rato, según The New York Times.