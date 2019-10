Inicia juicio en Italia a García Meza por el Plan Cóndor

La Asociación de Familiares de Desaparecidos de Bolivia (Asofamd) y un agente judicial notificaron al exdictador boliviano Luis García Meza (1980-1981) la denuncia en su contra sobre violación de los derechos humanos en un juicio en Italia por la Operación Cóndor, informó este jueves una abogada del caso.



La abogada de Asofamd, Nadia Cruz, dijo a la agencia de noticias Efe que la notificación fue realizada de una forma poco usual el miércoles en el hospital militar de La Paz donde García Meza lleva meses internado, pese a que su sentencia señala que debe cumplir en prisión su condena por los delitos cometidos durante su régimen.



El agente judicial y la abogada no pudieron entregar la notificación al exdictador en persona porque no abrió la puerta de su habitación, custodiada por guardias militares y situada en el quinto piso del hospital militar Cossmil.



Por ello, debieron pasar la notificación por debajo de la puerta, y él la devolvió de igual forma.



Cruz señaló que ese procedimiento es válido en Bolivia, porque el agente puso en conocimiento de García Meza que existe una

notificación judicial para él sobre el proceso en Italia, al margen

de que él quiera o no recibir el documento.



"Si la autoridad da fe de que eso se ha cumplido, la notificación

está realizada", dijo Cruz.



El documento notifica al exdictador que este jueves y mañana viernes se celebrarán audiencias en Roma sobre la Operación Cóndor, en un proceso que trata de esclarecer el asesinato de una veintena de italianos en Latinoamérica durante las décadas de los años 70 y 80.



Luis Arce Gómez recibió notificación



En cambio, Luis Arce Gómez, que fue ministro del Interior de García Meza, sí recibió en el penal de alta seguridad de Chonchocoro a los abogados, firmó su notificación y dijo que mañana viernes asistiría a una sala preparada en una oficina del Gobierno boliviano para seguir el proceso en Roma por medio de una videoconferencia.



No obstante, la abogada precisó que "no hay una obligación de que los imputados estén" para las videoconferencias de las audiencias preliminares, pero agregó que harán todas las gestiones para

concretar la asistencia de Arce Gómez.



La presidenta de Asofamd, Nila Heredia, y esa misma entidad han sido admitidas como parte civil del proceso en Italia para denunciar violaciones de los derechos humanos en las dictaduras.



Heredia declaró a Efe que su esposo, el italiano Luis Stamponi Corinaldeci, desapareció en 1976, durante la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978), después de haber sido detenido por el Ejército boliviano en la localidad minera de Llallagua.



Stamponi fue torturado en La Paz e interrogado por argentinos y fue entregado a las autoridades de Argentina en octubre de 1976.



De forma colateral, la madre de Luis Stamponi, Mafalda Corinaldeci, llegó entonces a La Paz para averiguar lo sucedido a su hijo, pero al volver a Buenos Aires ella también desapareció, supuestamente como parte de la coordinación que existía entre las policías de los regímenes dictatoriales, según Heredia.



La Operación Cóndor fue un plan ideado por el general chileno Augusto Pinochet que orquestó la represión de la oposición política en las décadas de los 70 y 80 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.



En la audiencia celebrada este jueves en Roma, la Justicia italiana continuó con el juicio y aceptó como partes civiles a numerosos familiares de víctimas y varias organizaciones sociales.

