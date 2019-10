Rolling Stones desafían a la lluvia en San Pablo

La legendaria banda británica The Rolling Stones desafió a la inclemente lluvia que azotó el miércoles a San Pablo y después de una ausencia de 18 años volvió a eclipsar al público de la mayor ciudad brasileña, que se rindió una vez más a la música del famoso grupo de rock.



El imponente estadio Morumbí, que el sábado repetirá el concierto, acogió este miércoles a 65.000 gargantas que no pararon de cantar y vitorear durante el repertorio ofrecido por Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood en el marco de la gira "América Latina Olé Tour 2016".



"Es increíble estar en el Morumbí por primera vez. ¿18 años, no? No me lo creo "Sampa". Estoy tan feliz. Besito en el hombro (canción y gesto de la cantante brasileña Valesca Popozuda)", expresó Jagger en portugués antes de cantar "Out of control".



La última vez que los Rolling Stones estuvieron en San Pablo fue en 1998 en el estadio de atletismo del Parque de Ibirapuera.

El repertorio clásico de más de cincuenta años de carrera musical, conocido hasta por quienes no siguen la banda o el género del rock, concitó en el Morumbí a varias generaciones que iban desde los contemporáneos de Jagger y compañía hasta los adolescentes que veían por primera vez al mítico grupo.



La voz de la "boca" (Jagger) más emblemática del rock y los acordes de la banda se impusieron a la lluvia, que comenzó a disiparse durante la presentación de los teloneros locales Titãs y definitivamente se alejó con la entrada de los Rolling Stones Jagger llevó al delirio al público al interpretar desde los teclados "Worried about you", del álbum "Tattoo you".



En "You got the silver" el protagonismo fue para Richards, quien cuando se alistaba para cantar y asumir el lugar de Jagger fue interrumpido por más de un minuto por el público que lo ovacionó y solo paró cuando el guitarrista dijo: "tenemos un show para hacer".

La lista de éxitos siguió con "Paint it black", "Honky tonk woman", "Miss you", "Gimme shelter" y "Jumpin" Jack Flash", en los que Jagger derrochó su eterno aire juvenil, a pesar de sus más de cinco décadas en los escenarios.



Cuando las luces comenzaron a apagarse y se escuchó el esperado "otra, otra" por parte del público, la banda no defraudó y regresó con "You can"t always get what you want", canción que contó con la participación del coro Sampa, y "Satisfaction", en la que el acompañamiento fue de los 65.000 asistentes al concierto.

Como parte de la gira brasileña, The Rolling Stones, que el último 20 de febrero tocó en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, se presentará el sábado nuevamente en San Pablo y el 2 de marzo en Porto Alegre.