Tía reitera que Zapata era menor al iniciar relación

La tía de Gabriela Zapata, Pilar Guzmán, ofreció una entrevista este lunes por la mañana en el canal Unitel de La Paz, donde reiteró que su sobrina era menor de edad cuando inició su relación con el presidente Evo Morales y que las ecografías no prueban su edad, tal como argumentó el viernes la ministra de Comunicación.



"Ella lo conoce cuando él no era presidente en 2005, en 2007 tuvo al bebé el 30 de abril, a los meses hacen el reconocimiento. Ella estuvo con esa relación hasta el 2010, y era menor de edad... Las ecografías no demuestran la edad de una persona", explicó



El viernes, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, acusó a Zapata de seguir mintiendo sobre su edad con fotocopias de ecografías que indicaban su fecha de nacimiento y aseguró que la expareja de Evo era mayor de edad cuando tuvo al bebé.



"La sarta de mentiras que ella dice ahora tendrá que demostrarlas. Lo que tenemos en documentos es que ella no era menor de edad, tenía 20 años en el momento de concebir. Luego dice que tenía 18. Ella miente, se contradice. Que presente sus pruebas a la instancia pertinente”, y luego ratificó que “el certificado de nacido vivo que presentó es falso”, dijo.



Guzmán indicó que Zapata vivía en La Paz y el reconocimiento se hizo extrañamente en Cochabamba. "Hasta el 2010 estuvieron en contacto. luego, se aleja de él... Si hablo del niño voy a tener problemas. Me están siguiendo", dijo.



Además, la tía de la exejecutiva de China CAMC explicó que su sobrina recibió amenazas y que por eso envió una carta a la ONU.





?