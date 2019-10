Procesan por sedición al periodista García Mérida

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, decidió iniciar un proceso judicial por el delito de sedición contra el periodista Wilson García Mérida, según denunció el afectado en su cuenta en Facebook. La notificación le llegó esta tarde.



"El ministro Quintana celebró el Día del Periodista iniciándome hoy un juicio por sedición. El muy cobarde hizo entregar el comparendo a mi madre", escribió el comunicador en su perfil oficial de Facebook y luego confirmó la noticia a EL DEBER.



Conoce más: Periodistas ven riesgos en el ejercicio de su oficio



En entrevista con este medio, el periodista dijo que "si me presento mañana hay el riesgo de encarcelamiento preventivo, porque con el juicio anterior se agrava mi situación", en referencia a otra convocatoria que tenía para acudir a estratos judiciales por una causa anterior.



Manifestó que "el viernes (que viene) debía presentarme a la Fiscalía por otro juicio que Quintana propició en mi contra por "extranjero indocumentado". Tenía como medida sustitutiva presentarse cada 15 días en el control biométrico".



Lea también: Así fue la detención del periodista de EL DEBER



Según sus datos, debe presentarse mañana ante la Fiscalía de Cochabamba. "Veré si le doy gusto al mentor de Gabriela Zapata. El exmilitar y exfuncionario de Bánzer no me perdona haber pedido su procesamiento bajo la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz ya en febrero", agregó en su post.



Dijo como antecedente que "vuelvo a Cobija después de 4 años, La última vez, cuando vinimos para relanzar nuestra edición impresa, el 12 de octubre del 2012, Quintana envió a sicarios de Mauro Vasquez intentando hacernos secuestrar a la gerente del periódico Silvia Antelo y a mí, por lo cual tuvimos que refugiarnos en el Brasil y vender desde ahí nuestra edición".