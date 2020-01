Un año de grandes cambios para WhatsApp

Todas las plataformas evolucionaron este año, pero algunas lo hicieron más que otras. La llegada de las publicaciones efímeras a Instagram o la transmisión de videos directos en Twitter casi logran competir con una aplicación a la que el 2016 le quedará marcado como un año de grandes cambios: WhatsApp, la plataforma líder de mensajería móvil (al menos en este lado del planeta).Antes de que el año se vaya, repasamos aquellas funciones que la popular aplicación del logo verde abandonó, las que incorporó y las que dejaron ‘con sabor a poco’.Una de las más importantes sucedió en abril, cuando sorpresivamente los usuarios encontraron un mensaje nuevo que alertaba que los textos enviados, a partir de ese día, estarían cifrados “de extremo a extremo” y que no podrían ser filtrados.Precisamente el tema de seguridad había sido un punto débil en la aplicación hasta este año. Con el sistema de cifrado, un plus muy importante a la seguridad y privacidad de los usuarios desde entonces –y al menos hasta ahora- las conversaciones, fotos, videos o cualquier tipo de contenido no puede ser leído por nadie que pretenda interceptar el mensaje. Ni siquiera la compañía.En cuestión de seguridad, todo iba de maravilla y WhatsApp perfilaba alto. Pero un día de agosto echó todo por la borda: habilitó la transferencia de datos personales con Facebook. Las autoridades europeas han denunciado la práctica y, en ese continente, se ha suspendido el intercambio de datos temporalmente.Por meses se habló de la opción de videollamadas que se lanzó recién en noviembre. Si bien se espera que hayan mejoras en el próximo año, la herramienta que puede hacer tambalear a servicios, como Skype, funciona mejor de lo esperado, siempre y cuando haya una buena conexión a internet.Este fue el año en el que muchas plataformas quisieron parecerse a Snapchat y WhatsApp no se quedó atrás. Hace poco diseñó una función para escribir, dibujar o pegar emoticones encima de las imágenes y los videos que comparten los usuarios.La plataforma hizo un guiño a sus usuarios, permitiéndoles escribir con negritas, cursivas, subrayando o tachando las palabras. Aunque en realidad se utiliza muy poco estas funciones, ahí están para el que tenga el interés –y tiempo- de probarlas.También puso en marcha la posibilidad de responder de manera directa a un solo usuario dentro de un grupo de chat, para no perder el hilo de la conversación entre tantos participantes. Con ese mismo afán habilitó el etiquetado de usuarios, es decir, que cuando en un grupo de chat quieren preguntarle algo a un miembro en particular, puede escribir el signo arroba @ antes del nombre del participante con el que quiere hablar.La aplicación también permitió este año enviar contenidos en nuevos formatos: PDF, documentos, hojas de cálculo, gifs o presentaciones, siempre que no se superen los 100MB. De esa forma apunta a consolidarse como el sistema de mensajería más práctico creado hasta ahora. Veremos qué sorpresas trae el 2017, por lo pronto sabemos -según una versión beta que está en pruebas- que tienen en mente darle al usuario la posibilidad de borrar los mensajes enviados antes de que lleguen al destinatario