La esencia de Bob Marley sobre el escenario

Han pasado 35 años desde que el músico jamaiquino Bob Marley se fue, pero este 6 de febrero el mundo celebrará el nacimiento del rey del reggae, por lo que mañana en Jumechi habrá fiesta adelantada para celebrar los 72 años que habría cumplido.



420 Proyecto Calavera se encargará de subir al escenario durante dos horas y realizar el tributo al dueño de grandes éxitos como I shot the sheriff, One love, No woman, no cry, Jamming, Could you be loved, Roots rock reggae, entre otros.



Esta banda cruceña de reggae ya lleva seis años tocando solo este género y para esta importante ocasión tendrá artistas invitados sobre el escenario para rendir el tributo que Bob se merece. En el trombón y trompeta estarán Daniel MB y Sergio, músicos de las bandas Motaku y La Luz Mandarina. En el saxo los acompañará Marcelo Lazo; mientras que el vocalista principal será Carim Nativo, músico argentino que reside en la ciudad.



“Estaremos 10 artistas en escena, tocando las grandes canciones de Bob, será una noche inolvidable”, indicó Darío Rubín de Celis, vocalista y líder de 420 Proyecto Calavera.

Si no tenías agendado nada para mañana, ya sabés dónde podrás ir a pasarla bien

JUMECHI CULTUR-BAR

Dirección. av. Viedma # 634.

Reservas. 784-09497.

Entrada. Bs 40.