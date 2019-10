Tigo Music Fest quiere que Santa Cruz pierda la razón

Por fin una marca importante se anima a invertir en un festival musical para Santa Cruz. Tigo Music Fest inaugura su ciclo de conciertos el miércoles 29, desde las 19:00, con la actuación de Dimitri Vegas & Like Mike, DVBBS, Yandel y Alkilados, en el estadio Tahuichi.



En la tarima

¿Pero qué traen cada uno de ellos? Empecemos por los hermanitos belgas que son la sensación de la música electrónica global del momento. Dimitri Thivaios (Dimitri Vegas) y Michael Thivaios (Like Mike) son embajadores oficiales de Tomorrowland.



Sus seguidores deben estar alucinando con corear a todo pulmón la melodía Find Tomorrow (Ocarina), esa oda house de la fiesta eterna. Según la revista especializada DJ MAG, son los No. 2 del mundo. Cuando esta dupla esté en las consolas el volcán Calbuco de Chile quedará pequeño para comparar su estallido.



Los que traen un Tsunami (Jump) son Chris y Alex Andre. Otro par de ‘hermanos loquillos’, en cuyo historial exhiben éxitos globales como Immortal, Raveology, This is dirty y We are electric.



Yandel es el nuevo héroe del reguetón mundial. El puertorriqueño traerá el mismo espectáculo que presentó en Viña del Mar, con bailarines y sus éxitos Moviendo caderas, Plakito y Hasta abajo.



Finalmente está la banda colombiana Alkilados que hará escuchar éxitos tropicales como Mona Liza y Solitaria. Este festival promete mucho...,

REGRESO. Yandel vuelve a Santa Cruz, pero esta vez se presentará como solista. ¡Plakito, plakito!