Chile ve poco efectivo el trabajo de sus voceros

El cambio de agente, el incierto rol de José Miguel Insulza y la coyuntura política en Chile son algunas de las preocupaciones que el legislador de ese país, Jorge Tarud, exteriorizó a su canciller, Heraldo Muñoz, que compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.



"No podemos desconocer el daño que le produjo a nuestro país la renuncia del exagente Bulnes apelando a causas como la falta de cohesión, y los logros que ha tenido la campaña comunicacional de Bolivia, principalmente con el papa, quien se pronunció a favor de la postura boliviana", manifestó el representante, según cita "Pura Noticia".



Además, señaló que "también se hace necesario que el nuevo agente nominado, José Miguel Insulza, descarte ser candidato a cualquier tipo de cargo de elección popular, ya que su actual puesto no puede ser utilizado como plataforma electoral".



Sostuvo que eso podría ser motivo de división dentro del vecino país, "lo que sería absolutamente inconveniente para los intereses nacionales", ante las especulaciones que existen sobre la figura del exSecretario General de la OEA.



Otro cuestionamiento surge por "la falta de llegada" de varios de los embajadores chilenos a instancias de alto nivel. Se plantea que "el Gobierno (chileno) debiera poner metas a embajadores y agregados de prensa para estrechar vínculos y expresar la postura chilena a quienes realmente tengan injerencia en el ámbito internacional".



Concluyó señalando: "Mi inquietud no se basa tanto en lo jurídico sino que en lo comunicacional, por lo que es necesario aumentar los niveles de exigencia, si es que queremos lograr nuestros objetivos".



El lunes, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, respondió a Tarud, quien pidió un "traductor" para entender la declaración del presidente Evo Morales en sentido de que Chile usa a la ONU con fines personales o económicos.



Tuit de la nueva respuesta del diputado chileno:,

Serian tan amables de enviar una traduccion para intentar comprender https://t.co/6DnkAVCbSL— JorgeTarud (@JorgeTarud) enero 4, 2016 n