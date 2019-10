Mensajes polémicos y amenazas a periodistas

Los periodistas viven su día en medio de contratiempos y mensajes políticos, a cual más polémico. De hecho, el vicepresidente Álvaro García Linera, en la víspera, y el presidente Evo Morales, hoy, se refirieron a los medios y a los periodistas poniendo en entredicho esta labor.



“Saludo a los periodistas que luchan por la liberación de nuestros pueblos frente a otros que trabajan para someter la patria al imperio”, reza el tuit del presidente Evo Morales a propósito del Día del Periodista. Hasta las 10:45, el mensaje en su cuenta ya había sido retwiteado 209 veces y entre los comentarios se pueden ver posiciones encontradas.



El abogado Israel Alanoca dice: “Al parecer su saludo solo va para periodistas de canal 7, Cambio, Patria Nueva y todo medio de prensa azul”. El también jurista Álvaro Coímbra expresa: “Le salió en copla, pero debe entender que el periodismo no es para congraciarse con nadie, es un contrapoder, deje de someter”.



Por su parte, el ciudadano argentino Fulvio Salamanca retwitea el mensaje del presidente y comenta: “Solo digo que no confíen en todo lo que dicen los medios, igual si quieren probar, el tiempo me dará la razón”. Hernán Chavarría, también del vecino país, dice: “Saludos a periodistas que critican e investigan con objetividad e imparcialidad”.



El lunes, el vicepresidente Álvaro García Linera acusó a tres diarios y dos agencias de noticias de “amplificar” el caso Gabriela Zapata, la expareja del presidente Morales. “Se destapó una seguidilla que involucró no solo a opositores, sino fundamentalmente a la prensa en una cadena que buscó amplificar, no la prueba sino las conclusiones antojadizas de unas supuestas pruebas y a la cabeza de Página Siete, Los Tiempos, El Deber, ANF y Erbol”, dijo ante el plenario de la Asamblea Legislativa.



No es la primera vez que autoridades de Gobierno descalifican la labor de los medios. De hecho, Morales ha tenido varios "incidentes" con los comunicadores en el país, llegó a llamarlos "pollitos de la granja", "vuvuzelas sudafricanas" e identificó a algunos medios de comunicación como sus "primeros enemigos", mientras que ciertos sectores consideran que existe restricciones a la libertad de expresión y prensa, como lo dijo en su momento el defensor del Pueblo, Rolando Villena.



Amenazas de bomba



Ayer también se registraron alertas de bomba en tres canales de televisión en Santa Cruz: Unitel, Red Uno y Bolivisión. En algunos medios la alerta incluso vino de las propias unidades policiales, que finalmente se apersonaron junto con los Bomberos a cada medio para realizar el rastrillaje y la inspección necesaria, con la ayuda de canes entrenados. No se encontró ningún explosivo, pero por precaución se evacuó temporalmente al personal.



Esta situación provocó el retraso de parte de la programación que estaba prevista, aunque no llegó a suspenderse la transmisión en ninguno de los tres casos.



Distinciones a periodistas

?

Hoy a las 16:00, el Concejo Municipal de Tarija distinguirá al periodista David Maygua, corresponsal de EL DEBER, por sus 26 años de trayectoria. “Estoy satisfecho por este reconocimiento. Si bien no nací en Tarija, sino en Telamayo, centro minero del sur de Potosí, pero por avatares de la vida llegué a Tarija donde vivo desde hace más de 30 años junto a mi familia. Lamento que los periodistas tengamos que trabajar en medio de una coyuntura muy difícil en el plano político y económico, en la que el Gobierno trata de quitarnos la credibilidad”, expresó Maygua.



En Santa Cruz, la Asociación de Periodistas entregará el Premio Nacional Libertad de Expresión a Carlos Valverde Bravo, como reconocimiento a su trabajo en un acto a realizarse en la Agencia Española de Cooperación (Aeci), a las 19:30. El periodista Bismarck Kreidler también será distinguido por su reconocida trayectoria.