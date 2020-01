Van Damme abandona una entrevista de TV

Debe ser muy difícil ser un actor toda una vida y que al final todo te resulte repetitivo, sino pregúntenle a Jean-Claude Van Damme que protagonizó uno de los momentos virales de la semana.



Van Damme, que está promocionando una de sus más recientes películas en todo el mundo, abandonó una entrevista en Australia porque las preguntas que le estaban haciendo le parecían "aburridas".



El actor dijo que lleva más de 20 años respondiendo las mismas preguntas sobre su relación con Kylie Minogue durante el rodaje de la película de acción ‘Street Fighter’ en 1994.



"Sí, sí, me encanta Kylie, me cae muy bien. Bueno, creo que ya no puedo seguir con esto. Están hablando con un tipo duro que no encaja muy bien esta clase de preguntas. Déjenme decirles una cosa: todas estas cuestiones que me plantea la prensa ahora son exactamente las mismas que me hacían hace 25 años. Que si Kylie, que cómo me entreno, que cómo me siento. Mi idea es ir a Australia a interactuar con el público de otra manera, no en los términos de siempre”, dijo.



