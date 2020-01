La modelo del momento confiesa que fue víctima de abuso sexual

Ashley Graham, la famosa modelo de talla grande y empresaria, hizo una gran revelación en la reciente edición de la revista Glamour.

Graham confesó que al inicio de su carrera como maniquí, cuando tenía 17 años, fue víctima de abuso sexual.

"Nunca he contado esta historia. Había un ayudante de fotografía al que yo le gustaba. Me llevó a un vestidor. Y yo estaba como: '¿Qué?'. Pensaba que iba a enseñarme algo. Me empujó y me mostró el pene. 'Tómalo'. Y yo le dije: '¡No!'", recordó la modelo.

Afortunadamente, la joven logró escapar de esa situación porque estaba cerca de la puerta del vestido.

Pero la pesadilla de Ashley no terminó allí. La modelo contó que volvió a ver a su atacante en diferentes eventos y que incluso conoció a una chica que salía con él, pero que nunca se animó a contarle lo que ella había vivido. "Pensé que tal vez había cambiado", agregó.

Luego de dicho hecho traumático Ashley se prometió a sí misma que no volvería a permitir que me la manipularan para hacer algo que ella no quisiera hacer.