Corea del Norte ejecuta al ministro que se durmió en un desfile militar

El ministro de Defensa de Corea del Norte, Hyon Yong-Chol, fue ejecutado por insubordinación y por haberse dormido en un desfile frente al líder Kim Jong-Un, informó este miércoles la agencia de inteligencia de Seúl.



Cientos de oficiales asistieron el pasado 30 de abril a la ejecución de Hyon Yong-Chol con un cañón antiaéreo, en una academia militar del norte de Pyongyang, según los servicios secretos surcoreanos.



Si se confirma la información del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur, sería otra muestra del trato cruel de Kim a sus altos funcionarios. En 2013 ya condenó a muerte a su tío y mentor político Jang Song-Thaek.



La muerte del ministro de Defensa podría ser una señal de una lucha de poder en la cúspide del régimen comunista, tras la decisión de Kim Jong-Un de anular una visita prevista a Moscú la semana pasada por "problemas internos".



El NIS ya había anunciado en abril que Kim había ordenado la ejecución de 15 altos responsables norcoreanos, entre ellos dos viceministros, por haber discutido su autoridad. La prensa, en particular la surcoreana, ha explicado varias veces, sin que se confirmara, que la ejecución con un cañón antiaéreo se utiliza para las personalidades de alto rango, para que sirva de escarmiento a los demás.



Hyon, nombrado en el cargo hace menos de un año, habría sido sorprendido durmiendo durante actos militares y también le habría respondido de manera inadecuada a Kim Jong-Un en varias oportunidades, informó la agencia de noticias Yonhap, citando las declaraciones de un responsable del partido gobernante que asistió a la reunión.



En Corea del Norte, el ministro de Defensa está a cargo de la logística y de los intercambios con el extranjero. Sin embargo, las políticas son dictadas por la Comisión Nacional de Defensa y por la Comisión Militar Central del partido.



Situación "preocupante"



Yang Moo-Jin, un académico de la Universidad de Estudios sobre Corea del Norte, con sede en Seúl, dijo a la AFP que la ejecución de Hyon es sorprendente.



"Hyon era considerado como uno de los tres militares más cercanos a Kim Jong-Un", afirmó. Hyon había viajado a Rusia en abril, en parte para preparar la visita de Kim, que iba a asistir a desfile militar el pasado 9 de mayo, en el marco de la conmemoración de la victoria sobre los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.



Finalmente, el líder norcoreano canceló el viaje y explicó que tenía que encargarse de "algunos asuntos internos".



Para Yang, el ministro, al que habrían encargado cerrar un acuerdo de armamento, podría haber fracasado en su misión. "Un dirigente inexperto como Kim puede tomar decisiones provocativas y demasiado dramáticas (...) Para mí la situación es bastante preocupante", añade el analista.



Cheong Seong-Chang, analista del centro de estudios Sejong de Seúl, consideró, no obstante, que el anuncio debía tomarse con mucha cautela. Los servicios de inteligencia han sido "imprudentes", dijo, añadiendo que sus informaciones son "frágiles y no confirmadas".



Desde que Kim asumió la jefatura del Estado en diciembre de 2011 ha efectuado varias purgas, la más notoria, la defenestración de su tío Jang, acusado de varios cargos, incluidos los de alta traición y corrupción.



Jang, marido de la hermana del fallecido Kim Jong- Il, jugó un papel clave en la consolidación del liderazgo del inexperto Kim, convirtiéndose en una especie de "eminencia gris" del régimen de Pyongyang, hasta que cayó en desgracia.



Según expertos, el poder que acumuló Jang, sumado a su intervención en el comercio de carbón habían resentido a su sobrino.