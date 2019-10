Gremiales marchan y exigen actualizar valores del régimen simplificado

La Confederación de Gremiales realizó este lunes junto a sus afiliados diversas movilizaciones en todo el país para exigir al Gobierno que atienda varias demandas pendientes. la principal tiene que ver con la actualización de los valores del Régimen Tributario Simplificado (RTS).



Los comerciantes exigen también al Estado que se atiendan los problemas con el régimen general y las deudas millonarias de impuestos. Anticipan reacciones en caso de no ser escuchados y no descartan el bloqueos de carreteras.



"Siempre hemos sido utilizados, los gremiales nos sentimos traicionados, pero vamos a ir a las urnas dentro de poco. Tomaremos una decisión luego de esperar una reacción del Gobierno y después realizaremos un ampliado". dijo Magno Mamani, dirigente gremial.



Marcha masiva



La concentración en Santa Cruz se inició en la antigua terminal y de allí salieron los comerciantes formando columnas que ocupaban varias cuadras rumbo al edificio de Impuestos. La marcha fue ruidosa pero no tuvo mayores sobresaltos ya que no encontraron oposición a su paso.



¿Qué es el Régimen Tributario Simplificado?

En la página de Impuestos Nacionales se explica que el RTS es vigente para todas aquellas personas naturales (comerciantes minoristas, artesanos y vivanderos), quienes trabajan con un capital de 12.000 hasta 37.000 bolivianos, estos deben cumplir con sus obligaciones tributarias.



Mientras que aquellas personas naturales cuyo capital no sobrepasa los 12.000 bolivianos son consideradas no imponibles; es decir, no tienen la obligación de registrarse, ni pagar monto alguno.