Uribe felicita a Santos y pide cambios en acuerdo

El expresidente colombiano Álvaro Uribe, líder de la campaña por el "no" en el plebiscito sobre el acuerdo de paz con las FARC, felicitó hoy a su sucesor, Juan Manuel Santos, por haber sido galardonado con el Premio Nobel de Paz.



"Felicito el Nobel para el Presidente Santos, deseo que conduzca a cambiar acuerdos dañinos para la democracia", escribió Uribe en su cuenta de Twitter en su primera reacción sobre el galardón.



Uribe, uno de los más críticos de las negociaciones con las FARC y del acuerdo alcanzado, se convirtió en la cara visible de la opción del "no" en el plebiscito sobre el acuerdo de paz del pasado domingo, que se impuso con el 50,21 % de los votos.



El exgobernante se reunió el miércoles con Santos en la Casa de Nariño, sede de Gobierno, que no visitaba desde que dejó la Presidencia, en 2010, por el distanciamiento con su exministro de Defensa y actual jefe de Estado, quien ha sido blanco de sus críticas.



Además de Uribe, el expresidente Andrés Pastrana se sumó a la campaña por el "no", cuyo triunfo en el plebiscito dejó en el limbo el acuerdo de paz que Santos firmó el pasado 26 de septiembre con el líder máximo de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko", en Cartagena de Indias.



Las negociaciones entre el Gobierno de Santos y las FARC se prolongaron durante casi cuatro años en La Habana.