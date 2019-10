Evo pide disculpas por reírse del pliego potosino

El presidente Evo Morales pidió "disculpas" al Comité Cívico de Potosí porque dijo que le causaba risa su pliego petitorio, pero volvió a acusarlos de coincidir con la derecha y con los políticos fracasados que huyeron del país por cuentas pendientes con el Estado.



"Yo quiero decirles de verdad, después de revisar su pliego de 26 puntos yo dije me causa risa, si exageré disculpen, discúlpenme compañeros de Comcipo", manifestó el mandatario en el acto de firma de contrato para la elaboración a diseño final del proyecto de construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, en Uyuni, en el departamento de Potosí.



Cuatro días después que la dirigencia cívica resolvió retornar de La Paz a Potosí, luego de más de 24 días de conflicto, en el mes de julio, el presidente Morales en una rueda de prensa dijo: "De verdad compañeros sus demandas (pliego de 26 demandas) a mí me causa risa, nuestros programas son mucho más avanzados".



Sus palabras levantaron una ola de críticas y en Potosí los dirigentes lamentaron que Evo Morales "discrimine" a esa región, más aún porque las movilizaciones fueron masivas.



El presidente de Bolivia volvió a referirse a la entidad cívica, de la que dijo que en el pasado enfrentó al neoliberalismo, pero que ahora "coincide con la derecha, coincide con los políticos fracasados que por razones de corrupción se escaparon de Bolivia".



Continúa la pobreza



La institución cívica sostiene que las demandas planteadas en la gestión 2010 hasta la fecha no tienen atención de las autoridades y que el departamento continúa en la pobreza, principal razón para plantear la necesidad de activar una política de apoyo a nuevas áreas productivas al margen de la minería.



Respecto al pliego petitorio, Morales hizo un repaso a las demandas cívicas. Aseguró que las plantas eólicas están en estudio y que los proyectos de geotermia están avanzando. Sobre las hidroeléctricas dijo que el planteamiento en el río Yura, de acuerdo a los estudios, no es viable porque solo generaría 1,5 megavatios y que Supay Chaca generaría unos 2 megavatios.



"Nosotros para el departamento de Potosí tenemos detectado 20 pequeñas plantas hidroeléctricas que generarían más de 20 megavatios", manifestó en Uyuni. Añadió que están concluyendo un estudio a diseño final sobre energía solar en el que se invertirían 20 millones de dólares, para la generación de 50 a 60 megavatios y que la demanda de Potosí es de 110 megavatios.