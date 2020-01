Emboscan a policías que erradican coca y hay 11 heridos

Un contingente de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) fue emboscado por campesinos de la localidad de Toquibombo, en los límites entre los departamentos de La Paz y Cochabamba. En el hecho, 11 efectivos resultaron heridos, dos de ellos por disparos de arma de fuego. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció el envío de un grupo de élite y acotó que la zona se encuentra controlada.



Un oficial grabó la emboscada (ocurrida el martes) que sufrió el grupo de policías y militares. En el video se puede evidenciar que las personas evitan que los efectivos ingresen a un terreno y lanzan piedras, lo que obliga a los uniformados a saltar a un río. Luego se escuchan detonaciones de dinamita y disparos de armas de fuego. Además, los lugareños lanzan al afluente los equipos del grupo de la FTC.



“Hay 11 efectivos que fueron agredidos por gente, aparentemente lugareña, utilizando instrumentos punzocortantes y contundentes. Ahora la zona está bajo control”, detalló el ministro Romero.



La autoridad aclaró que los agresores no son productores de coca y agregó que se determinó enviar un grupo de élite para que controle la zona e investigue los hechos. Este refuerzo consta de 60 efectivos especializados. Los heridos son atendidos en el municipio de Quillacollo, en Cochabamba.



Hay cuatro aprehendidos

En Toquibombo fueron aprehendidos Sebastián Mamani López, Isaías Méndez, Ramiro Escobar y Juan Mamani López, que fueron remitidos al Ministerio Público. En el operativo se decomisó un fusil, una antena de equipo de comunicación, dinamita, armas punzocortantes, documentos y dinero en dólares y bolivianos.



Romero no descartó que este grupo proteja actividades del narcotráfico en la zona, donde existen cultivos de la hoja de coca. “Eso está en plena investigación”, dijo.



Sobre el tema, el senador opositor Yerko Núñez anunció que pedirá un informe al viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, para que explique los pormenores de la emboscada a los uniformados.

“Si los que emboscaron son cocaleros, el asunto es terrible. No se puede proteger a quienes infrinjan las leyes, así que tenemos que tener un informe sobre este hecho”, solicitó el senador Núñez.



La FTC opera desde agosto en la zona Toquibombo-Seque Rancho con la intención de eliminar cultivos ilegales de hoja de coca. En 2014, el grupo erradicó 112 hectáreas del cultivo; sin embargo, se volvió a sembrar el arbusto de forma ilícita. Romero aseguró que la Policía no paralizará su labor en esa área